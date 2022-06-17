З початку війни ДБР розслідує 530 справ щодо зрадників і колаборантів

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття зрадників, які вирішили перейти на бік ворога. Кожен подібний факт ретельно відпрацьовується, всі колаборанти будуть притягнені до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у Telegram-повідомленні ДБР.

Зазначається, що з 24 лютого 2022 року за державну зраду вже відкрито та отримано від інших правоохоронних органів 399 кримінальні провадження (ст. 111 ККУ), за колабораційну діяльність порушено 127 проваджень (ст. 111-1 ККУ). Розпочаті провадження і щодо чотирьох пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ).

Наразі повідомлено про підозру140 фігурантам, 79 оголошено в розшук. Ще 924 особи перевіряються на причетність до колабораційної діяльності. До суду за цими статтями передано чотири провадження.

Нагадаємо, за ініціативи ДБР порушено кримінальне провадження щодо народного депутата України Олексія Ковальова за колабораційну діяльність.