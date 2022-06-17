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У Києві на Печерську зафіксували випадок сказу у безпритульного кота

Фахівці проводять відповідні заходи на території району та міста загалом.

У Києві на Печерську зафіксували випадок сказу у безпритульного кота
Ілюстративне фото
Фото: dnipr.kievcity.gov.ua

У Печерському районі Києва зареєстровано випадок сказу у безпритульного кота.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Сказ – особливо небезпечна інфекційна хвороба людей і тварин. Збудником сказу є вірус, що вражає центральну нервову систему. Зараження сказом відбувається через пошкоджені шкірні покриви або слизові оболонки під час укусу або ослинення", – зазначив він.

Фахівці Держпродспоживслужби проводять відповідні заходи на території Печерського району та міста загалом.

"Якщо вас вкусила тварина, фахівці радять рясно промити рану водою з милом та звернутись до лікаря. Щоб запобігти зараженню тварин на сказ, їм треба щорічно робити профілактичні щеплення, а також дотримуватись правил утримання", – наголосили в КМДА.

Нагадаємо, в листопаді минулого року в Чернівцях вводили карантин через скажену білку.

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