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Київський іподром відновлює роботу, - КМДА

Перші кінні перегони відбудуться 19 червня.

Київський іподром відновлює роботу, - КМДА
Фото: Пресслужба КМДА

В неділю, 19 червня, о 13:00 на території Київського іподрому відбудуться перші заїзди коней французької рисистої породи.

Про це повідомила пресслужба Київської міськдержадміністрації (КМДА).

На території Іподрому наразі утримують та проводять тренінг 300 коней верхових і рисистих порід. З перших днів війни працівники перебували поруч зі своїми підопічними та надавали тваринам необхідну допомогу.

В КМДА нагадали, що за сигналом повітряної тривоги відвідувачі мають негайно покинути територію та прямувати до найближчого укриття.

Вхід на перегони вільний.

Нагадаємо, в суботу, 4 червня, у Сирецькому парку столиці розпочала 69 сезон руху потягів Київська дитяча залізниця.

 

 

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