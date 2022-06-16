У Києві до 20 червня обстежуватимуть пляжі, - КМВА

Упродовж 16-20 червня в Києві обстежуватимуть пляжі.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Фахівці проводитимуть нетехнічне обстеження територій зон відпочинку біля води на наявність вибухонебезпечних предметів.

Влада столиці наголосила - в місті офіційно пляжі відкривати не планують.

Нагадаємо, наприкінці травня на територіях пляжів і зон відпочинку Києва розпочали обстеження дна акваторій на наявність вибухонебезпечних предметів. В умовах воєнного стану та заради безпеки громадян відвідувати ці місця поки що не радять.

Нещодавно очільник Київщини Олексій Кулеба заявив, що на деокупованих територіях Київщини мова про пляжний сезон йти не може.