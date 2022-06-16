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​На Харківщині повідомили про підозру поліцейському, що перейшов на бік окупантів, - прокуратура

Піймали, коли переховувався в одному із сіл області у свої знайомих.

​На Харківщині повідомили про підозру поліцейському, що перейшов на бік окупантів, - прокуратура
Фото: Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Колишньому правоохоронцю Харківщини, який перейшов на бік російських окупантів, оголосили про підозру.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній працівник правоохоронного органу добровільно перейшов на бік ворога  та співпрацював з представниками ЗС РФ, які окупували смт Шевченкове Куп’янського району. Чоловік агітував місцевих співпрацювати з російськими військовими. Крім того, зрадник залюбки допомагав окупантам у їх проханнях, наприклад, ремонтував їх автівку", - розповіли в прокуратурі.

Фото: Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Коли зрадник повернувся до одного з сіл в Харківській області, то переховувався в будинку своїх знайомих. Тут його і затримали правоохоронці та повідомили про підозру.

В прокуратурі зазначили, що підозрюваному інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Наразі вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Херсонщині заступник гендиректора лікарні передав російським окупантам документацію з картками та особовими справами співробітників Головного управління Нацполіції області.

В Державному бюро розслідувань повідомили, що вже є перші, з початку війни, вироки у справах про державну зраду та колабораційну діяльність.

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