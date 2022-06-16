Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов висловив вдячність президенту Франції Еммануелю Макрону, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, премʼєр-міністру Італії Маріо Драгі та президенту Румунії Клаусу Йоганнісу за початок свого історичного візиту до України з міста Ірпінь.

Міністр показав європейським лідерам, яку ціну платять українці за своє європейське майбутніє – руйнування, завдані російською армією. Про це він написав у Facebook.

"Упевнений, це місто стане символом відбудови та відновлення нашого майбутнього мирного життя", – зазначив він.

Фото: facebook/Олексій Чернишов

Фото: facebook/Олексій Чернишов

Фото: facebook/Олексій Чернишов

Фото: facebook/Олексій Чернишов

Фото: facebook/Олексій Чернишов

Макрон, Шольц, Драгі та Йоганніс сьогодні прибули до України вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ. Крім понищеного окупантками Ірпеня, європейські лідери завітали до Києва для перемовин з президентом України Володимиром Зеленським.