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Українські переговорники підтримують контакт із російською стороною по телефону, – Арахамія

Групи контактують один-два рази на тиждень.

Українські переговорники підтримують контакт із російською стороною по телефону, – Арахамія
Фото: president.gov.ua

Як українська, так і російська сторони чітко усвідомлюють, що зараз немає місця для переговорів. Проте, поки офіційні перемовини заморожені, представники української переговорної групи спілкуються по телефону зі своїми російськими колегами "один-два рази на тиждень", щоб "бути на зв'язку".

Про це розповів голова української переговорної делегації Давид Арахамія у своєму інтерв'ю виданню Axios.

Він додав, що після військових злочинів у Бучі та Маріуполі, сама ідея ведення переговорів із Росією викликає негативну реакцію, але попри це війну все ж доведеться закінчувати "компромісом".

Також Арахамія підкреслив необхідність контроперації для відновлення втрачених територій задля покращення переговорних позицій.

"Наша переговорна позиція насправді досить слабка, тому ми не хочемо сидіти за столом, якщо ми в такій позиції. Нам потрібно якось змінити її", -–цитуючи голову української переговорної делегації повідомило видання.

Нагадаємо, переговорний процес із Росією призупинений у політико-дипломатичній частині, але триває в гуманітарній. Про це радник голови Офісу президента, учасник переговорної групи Михайло Подоляк розповів у своєму інтервʼю LB.ua.

Раніше Давид Арахамія заявляв, що перемовини з Росією продовжаться після того, як позиції України будуть укріплені передовим озброєнням, наданим західними партнерами.

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