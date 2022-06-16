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​На Донбасі щодня гинуть від 200 до 500 українських військових, – Арахамія

“Україні потрібна зброя”.

​На Донбасі щодня гинуть від 200 до 500 українських військових, – Арахамія
Фото: 24tv.ua

Голова фракції Слуга народу Давід Арахамія заявив про те, що на Сході України щодня гинуть або отримують поранення до тисячі українських військових.

Про це пише Axios.

За його словами, на Донбасі щодня гинуть у середньому від 200 до 500 людей.

“Україна призвала мільйон чоловік і має можливість призвати до армії ще два мільйони, тому може продовжити війну на Донбасі, де Росія поступово завойовує територію”, – заявив він.

Водночас голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі зазначив, що втрати української армії важко оцінити, але попередні повідомлення в ЗМІ про сотню загиблих і трьохсот поранених на добу були, за його словами, “в основі наших оцінок”. Міллі додав, що Росія зазнала величезних втрат, а Україна воює ефективно.

Арахамія наголосив, що Україні бракує зброї та боєприпасів.

“У нас є люди, навчені атакувати, контратакувати, але для цього потрібна зброя”, – зазначив він.

Нагадаємо, 22 травня Володимир Зеленський заявив про те, що на фронті щодня гинуть до ста українських військових

До слова, президент США Джо Байден підтвердив надання Україні пакету військової допомоги в розмірі мільярд доларів.

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