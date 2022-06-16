Ворог посилив обстріли Сумщини і вдарив з "ураганів" по житлових кварталах Миколаєва, – зведення ОВА

Щонайменше вісім людей загинули в Сумській області від ворожих обстрілів.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

У Сумській області вчора протягом дня і вечора росіяни обстрілювали прикордонні громади з мінометів та артилерії. Вдень на ворожій міні неподалік кордону підірвався автомобіль. Троє загиблих, один поранений, повідомили в зведенні ОВА станом на 8 ранку.

Ввечері був ракетний удар по околицям Глухова. П'ять ракет. Один загиблий, шестеро поранених.

Вночі – новий ракетний авіаудар по Садівській громаді. Четверо загиблих, шестеро поранених.

Також вранці сьогодні був ракетний авіаудар по Краснопільській громаді і година мінометного вогню.

Зруйновані будівлі, пожежі тривають. Наслідки та постраждалі – інформація уточнюється.

У Харкові ніч минула з тривогами та поодинокими обстрілами. Постраждалих по місту немає.

По області внаслідок обстрілів Лозівського району одну людину поранено, в Ізюмському районі поранено чотири людини. В Ізюмському напрямку тривають бойові дії.

Луганщина: ворог намагається наступати в Сєвєродонецьку та Тошківці, спалює села Гірської та Попаснянської громад. Вчора відбили черговий штурм Тошківки, де руйнувань більшає щодня. Як і в Вікторівці, Новоіванівці, Вовчоярівці, Нирковому та інших населених пунктах. Тільки у Гірському за день пошкоджено 12 будинків. Один поранений цивільний.

Донеччина: активні бойові дії вздовж всієї лінії фронту, вчора ввечері – ракетні удари по віддаленим населеним пунктам Покровськ, Гришине. По Костянтинівці – РСЗО "Ураган". Пошкоджені та зруйновані житлові будинки, метеостанція, промислове підприємство, свиноферма. За добу одна людина загибла, 13 поранено. Продовжується евакуація населення.

Миколаївщина: вчора вдень російські окупанти обстріляли житловий квартал Миколаєва з реактивних систем залпового вогню, попередньо, системи "Ураган", поцілили у чотириповерховий житловий будинок. Також вчора було обстріляно Широківську громаду. За попередньою інформацією, потерпілих немає, зруйновані фермерські склади. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Миколаївський район: вчора потягом дня обстрілювалося с. Лимани Галицинівської громади, внаслідок чого два будинки згоріли, в інших – вибиті вікна, двері. Потерпілих немає.

Після ворожих обстрілів ввечері у с. Лимани зайнялася пожежа пшениці на корені.

В результаті ворожих обстрілів вчора у с. Засілля Первомайської громади згорів житловий будинок. Потерпілих немає. Також обстрілу зазнало смт Первомайське, внаслідок чого сталася пожежа житлового будинку.

Херсонщина: бойові дії тривають на території області, зокрема, кризове становище у населених пунктах Бериславського і Каховського районів: знищені будинки, вбиті та ранені люди, замінована інфраструктура та берег річки, мародерства, викрадення місцевих жителів. Перевіряється інформація щодо мінування берегів Молодіжного пляжу у Херсоні.

Критична ситуація в області із забезпеченням медикаментами та гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, Сєвєродонецьк нині є ключовою точкою оборони Луганської області. Ворог не полишає спроб повністю взяти його під контроль, щоб потім сунути на Лисичанськ і захопити всю Луганщину.