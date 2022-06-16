​На Харківщині зникли безвісти двоє громадян США, які воювали за Україну, – Reuters

Їхні рідні не виключають, що Олександр Дрюке та Енді Хьюн потрапили у полон до росіян.

Вчора родини двох американських добровольців, які воювали в Україні проти російських сил, пропали безвісти. Рідні побоюються, що вони потрапили до полону.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що 39-річний Олександр Дрюке із Таскалуси ( штат Алабама) та 27-річний Енді Хьюн з міста Гартселл (штат Алабама) останній развиходили на зв’язок із рідними 8 червня і не повернулися з завдання у Харківській області.

Інформація про те, що двоє чоловіків були взяті у полон Росією, не підтверджена. Стверджують родичі та Госдепартамент США.

“Наразі ми знаємо від Державного департаменту, що Енді і Алекс пропали безвісти”, – сказала Джой Блек, наречена Енді.

“Ми не маємо ніяких підтверджень окрім цих. Чим довше триматимуть пошуки, тим більше ми будемо розглядати інші сценарії”, – додала вона.

Міністерство оборони Росії не надало відповідь на запит видання стосовно взяття у полон двох американців.

Якщо Олександр Дрюке і Енді Хьюн опинилися у російському полоні, вони будуть першими громадянами Сполучених Штатів, яких тримають у якості військовополонених у конфлікті, що почався 24 лютого, коли президент Росії віддав наказ про вторгнення у сусідню державу.

Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що у випадку підтвердження цієї інформації США зроблять усе можливе, щоб повернути додому своїх громадян.

Нагадаємо, в ОРДО так званий суд засудив до смертної кари трьох бійців Інтернаціонального легіону оборони України. У пресслужбі 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців повідомили, що вирок винесли двом британцям Ейдену Асліну і Шону Піннеру, а також марокканцю Саадуну Брагіму. Також поширили відео "вироку".