Російські війська обстріляли місто Покровськ та селище Гришине Донецької області.
Про це у соцмережі Facebook повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Дві людини поранені, зруйновано та пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків та метеостанцію.
Окупанти вгатили у ферму, де загинуло майже три десятки тварин.
“Росіяни чітко дотримуються своєї тактики випаленої землі. Б'ють по цивільним об'єктам, тероризують людей”, – зазначив голова ОВА.
Кириленко закликав людей зберегти своє життя та усім, хто не залучений до процесу оборони області та підтримки роботи критично важливої інфраструктури, евакуюватися у більш безпечні області України.
Нагадаємо, 15 червня росіяни вбили у Донецькій області мирного жителя Костянтинівки.