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Окупанти обстріляли Донеччину: постраждали дві людини, загинуло майже 30 тварин на фермі

Зруйновано та пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків.

Окупанти обстріляли Донеччину: постраждали дві людини, загинуло майже 30 тварин на фермі
Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Російські війська обстріляли місто Покровськ та селище Гришине Донецької області.

Про це у соцмережі Facebook повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Дві людини поранені, зруйновано та пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків та метеостанцію.

Окупанти вгатили у ферму, де загинуло майже три десятки тварин.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

“Росіяни чітко дотримуються своєї тактики випаленої землі. Б'ють по цивільним об'єктам, тероризують людей”, – зазначив голова ОВА.

Кириленко закликав людей зберегти своє життя та усім, хто не залучений до процесу оборони області та підтримки роботи критично важливої інфраструктури, евакуюватися у більш безпечні області України.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Нагадаємо, 15 червня росіяни вбили у Донецькій області мирного жителя Костянтинівки.

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