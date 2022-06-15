Сьогодні, 15 червня, пріоритет у роботі влади був відданий зовнішній політиці, причому одразу на двох життєво важливих напрямках – оборона і Європа.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Як він зазначив, щойно закінчилась розмова з Борисом Джонсоном, ключовими темами якої були оборонна підтримка та координація кроків напередодні важливих зустрічей у червні.

“Сьогодні багато новин про третю зустріч у форматі “Рамштайн”. Це формат для роботи міністрів оборони країн-партнерів, які визначаються з пакетами підтримки для нашої держави. І новини справді хороші. Очікуємо збільшення цієї підтримки”, - зазначив Володимир Зеленський, і додав, що Британія й Данія оголосили про проведення в серпні спеціальної донорської конференції в Копенгагені. Попередньо, залучені 14 держав.

Також Володимир Зеленський провів сьогодні розмову з президентом США Байденом. Сполучені Штати оголосили про новий пакет підтримки України на мільярд доларів. Це береговий захист, артилерія, сучасні ракетні системи. Також США надають Україні гуманітарну підтримку на 250 млн доларів.

Президента України запросили до виступів на саміті НАТО в Мадриді, а також на зустрічі «Групи семи».

Вдень був спеціальний саміт з лідерами Західних Балкан – у Київ приїжджали премʼєр-міністри Чорногорії та Албанії, а по відеозвʼязку був премʼєр-міністр Північної Македонії. В результаті ці три держави ухвалили спільну заяву про підтримку статусу кандидата в члени Євросоюзу для України .

“Фактично на сьогодні ми вже настільки наблизилися до отримання цього статусу, як не можна було й мріяти ще навіть декілька років тому. Україна зробила все, що тільки можна було, щоб отримати кандидатство”, - підкреслив Зеленський.

У зверненні до парламенту Чехії він підкреслив, що відповідь нам щодо кандидатства буде відповіддю Євросоюзу не тільки Україні, а й самому собі – своєму майбутньому, майбутньому Європейського Союзу.

“Звичайно, російська держава не була б собою, якби просто спокійно спостерігала за нашими зовнішньополітичними успіхами. Знову посилюють газовий тиск на Європу. Знову посилюють обстріли українських позицій і мирних міст”, - зазначив президент, і розповів, що сьогодні били по Миколаєву, по громадах Дніпропетровської області, по Харківщині.

Володимир Зеленський запевнив, що в усіх міжнародних контактах чує захоплення діями наших захисників і наших захисниць.

“За 112 днів цієї війни українська армія довела, що хоробрість і мудрість на полі бою разом з умінням тактично переграти ворога дають значний результат, навіть попри суттєву перевагу російської армії в кількості солдатів і техніки”, - розповів президент, і додав, що кожного дня він бореться за отримання Україною потрібної зброї й потрібної техніки.

Сьогодні Володимир Зеленський також підписав чергові укази про нагородження українських воїнів. 284 військовослужбовці відзначені державними нагородами, з них 60 – посмертно.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом, з метою гідного вшанування мужності та героїзму особового складу військових частин, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, ведення бойових дій та виконання бойових завдань, відзначив почесною відзнакою "За мужність та відвагу" сім військових частин.