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З Луганщини евакуювали більше 40 осіб, - Гайдай

Евакуація з Луганщини відбувається при першій можливості.

З Луганщини евакуювали більше 40 осіб, - Гайдай
Фото: Сергій Гайдай

Сьогодні, 15 червня, з Луганщини евакуювали 43 особи.

Про це повідомив голова Луганської облвійськадміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

Він зазначив, що серед евакуйованих - дві вагітних жінки.

“Як тільки дозволяє безпекова ситуація, намагаємося організувати евакуацію. Залучені всі - поліцейські, рятівники, волонтери”, - розповів Гайдай. 

Він додав, що під час евакуації об'їжджають бомбосховища і домівки, і щодня є бажаючі, але не кожного разу буває можливість. 

Нагадаємо, оскільки всі мости, які ведуть до Сєвєродонецька зруйновано, завезти в місто гуманітарну допомогу та евакуювати жителів неможливо.

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