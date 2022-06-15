З Луганщини евакуювали більше 40 осіб, - Гайдай

Сьогодні, 15 червня, з Луганщини евакуювали 43 особи.
Про це повідомив голова Луганської облвійськадміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.
Він зазначив, що серед евакуйованих - дві вагітних жінки.
“Як тільки дозволяє безпекова ситуація, намагаємося організувати евакуацію. Залучені всі - поліцейські, рятівники, волонтери”, - розповів Гайдай.
Він додав, що під час евакуації об'їжджають бомбосховища і домівки, і щодня є бажаючі, але не кожного разу буває можливість.
Нагадаємо, оскільки всі мости, які ведуть до Сєвєродонецька зруйновано, завезти в місто гуманітарну допомогу та евакуювати жителів неможливо.