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У Сєвєродонецьк неможливо доставити гуманітарну допомогу, бо зруйновано всі мости, - Гайдай

У разі звільнення міста від загарбників відновити до зими комунікації не вдасться.

У Сєвєродонецьк неможливо доставити гуманітарну допомогу, бо зруйновано всі мости, - Гайдай

Оскільки всі мости, які ведуть до Сєвєродонецька зруйновано, завезти в місто гуманітарну допомогу та евакуювати жителів неможливо.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Серій Гайдай.

Він додав, що жителі міста перебувають у вкрай складних умовах.

Також Гайдай зазначив, що росіяни не захопили повністю Сєвєродонецька, хоча пропагандистські медіа розповсюджують фейк про повну окупацію.

Очільник Луганщини підкреслив, що в разі звільнення міста від загарбників відновити до зими комунікації не вдасться.

Щодо Лисичанська, то тут, за словами Сергій Гайдая, ситуація напружена. Місто під постійними ворожими обстрілами. Хоча евакуація проводиться, а гуманітарну допомогу завозять щодень.

Нагадаємо, сьогодні в Луганській ОВА повідомляли, що росіяни контролюють 70% Сєвєродонецька. Окупанти дещо відтіснили українських захисників через перевагу в артилерії.

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