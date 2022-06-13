У Львові хочуть відкрити Офіс для координації роботи міжнародних гуманітарних організацій, - Козицький

У Львові можуть відкрити Офіс для координації роботи міжнародних гуманітарних організацій.

Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, таку ідею озвучив під час зустрічі з керівництвом області заступник голови управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні Джеймс Везерілл.

"Робота офісу поширюватиметься на Рівненську, Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську та Львівську області. Його відкривають для координації усіх організацій, які підтримують Україну, щоб збільшити гуманітарну допомогу та соціально-правовий захист людей", - зазначив Козицький.

Серед важливих питань, які треба вирішити найближчим часом, - житло для внутрішньо переміщених осіб. Наразі вони перебувають в приміщеннях закладів освіти. А з 1 вересня влада Львівщини планує очне навчання. Тому пріоритет залишається пошук інших місць для проживання ВПО.

Також очільник області запропонував представнику ООН долучитися до організації психологічної допомоги для людей, які постраждали через воєнні дії, та до організації дозвілля впродовж літа для вимушено переміщених дітей.

Нагадаємо, від початку вторгнення Росії прикордонники оформили майже 38 тис. авто з гуманітарною допомогою для України. А нещодавно МОЗ отримало гумдопомогу - 38 тонн ліків.