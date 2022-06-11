"Нафтогаз" звільнив радника голови правління Діденка після оприлюднення даних про купівлю ним "Бентлі"
"Нафтогаз" звільнив радника голови правління Діденка після оприлюднення даних про купівлю ним "Бентлі"
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Три держави ЄС не хочуть давати Україні статусу кандидата в ЄС, - Стефанішина
Три держави ЄС не хочуть давати Україні статусу кандидата в ЄС, - Стефанішина
Недобросовісного постачальника зіпсованої "тушонки" для армії засудили та зобов'язали надати якісний продукт, — Маляр
Недобросовісного постачальника зіпсованої "тушонки" для армії засудили та зобов'язали надати якісний продукт, — Маляр
Українцям за кордоном дозволили оформити два паспорти, - Мельничук
Українцям за кордоном дозволили оформити два паспорти, - Мельничук
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
La Scala відмовляється від бойкоту російської культури та відкриває сезон оперою “Борис Годунов”
La Scala відмовляється від бойкоту російської культури та відкриває сезон оперою “Борис Годунов”
ГоловнаСуспільствоВійна

Понад 220 тис. українок працевлаштувалися у Польщі з початку війни

Це хороша новина для польського ринку праці.

Понад 220 тис. українок працевлаштувалися у Польщі з початку війни
Фото: EPA/UPG

Міністерка сім’ї та соціальної політики Польщі Марлена Малонг заявила про те, що понад 220 тис. жінок з України знайшли роботу в Польщі після 24 лютого.

Про це повідомляє видання Bankier.pl.

“Понад 220 тис. жінок з України розпочали роботу в Польщі. Ми дуже задоволені цим. Це хороший показник", – додала вона.

Малонг зазначила, що близько 1,2 млн українців отримали польський ідентифікаційний код (номер PESEL). З них 500 тис. – працездатного віку, і це переважно жінки.

“Це хороша новина для нашого ринку праці, тому що всі зустрічі, які ми проводимо з роботодавцями, свідчать, що нам потрібні робочі руки”, – підсумувала Малонг.

Нагадаємо, з 1 липня уряд Польщі готується перестати виплачувати допомогу в розмірі 40 злотих на день (близько 300 гривень) на харчування та ночівлю біженців з України. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також