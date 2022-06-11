Понад 220 тис. українок працевлаштувалися у Польщі з початку війни

Міністерка сім’ї та соціальної політики Польщі Марлена Малонг заявила про те, що понад 220 тис. жінок з України знайшли роботу в Польщі після 24 лютого.

Про це повідомляє видання Bankier.pl.

“Понад 220 тис. жінок з України розпочали роботу в Польщі. Ми дуже задоволені цим. Це хороший показник", – додала вона.

Малонг зазначила, що близько 1,2 млн українців отримали польський ідентифікаційний код (номер PESEL). З них 500 тис. – працездатного віку, і це переважно жінки.

“Це хороша новина для нашого ринку праці, тому що всі зустрічі, які ми проводимо з роботодавцями, свідчать, що нам потрібні робочі руки”, – підсумувала Малонг.

Нагадаємо, з 1 липня уряд Польщі готується перестати виплачувати допомогу в розмірі 40 злотих на день (близько 300 гривень) на харчування та ночівлю біженців з України.