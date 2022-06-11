Всі мають нагадувати суспільствам в інших країнах про битви, які тривають зараз.

Зараз такий час, що всі українці й українки мають бути одним цілим – народом, який бореться й не дозволяє світу перемкнути увагу з того, що відбувається зараз на полі бою в Україні.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Росія хоче розбити кожне місто Донбасу, кожне – це не перебільшення. Як Волноваху, як Маріуполь. Усі ці руїни у колись щасливих містах, чорні сліди від пожеж, воронки від вибухів – це і є все, що може дати Росія сусідам, Європі, світу”, - повідомив Зеленський.

Він зазначив що це, мабуть, найшвидший приклад повної деградації будь-якої держави – той шлях, який пройшла російська держава за 107 днів.

Президент підкреслив, що українські військові роблять усе, щоб зупинити наступальні дії окупантів, наскільки вистачає важкої зброї, сучасної артилерії – усього того, що ми запитували і продовжуємо запитувати в наших партнерів.

“Зустрівся в Києві з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом. Говорили саме про це – як зупинити російську агресію, як позбавити її наступального потенціалу, яке ще постачання потрібне для нашої армії. В оборонних питаннях британці демонструють справжнє лідерство”, - розповів президент, і нагадав, що вчора він звернувся до британської університетської спільноти, поспілкувався зі студентами.

Від них було багато запитань про те, яким буде наше життя після цієї війни. Про відбудову, залучення провідних фахівців, про систему освіти.

“Звичайно, ми готуємося до масштабного відновлення нашої держави. Звичайно, ми вже розпочали відбудову на звільненій території. Звичайно, ми багато що змінимо в нашому житті після цієї війни. І добре, що у світі цікавляться деталями, хочуть долучитися, думають, як знайти можливості, щоб працювати на Україну після нашої перемоги”, - відповів президент України.

Він зазначив, що битви ще тривають, і саме в цих дуже тяжких битвах вирішується, коли буде те “після”. Вирішується, на яких рубежах остаточно ми зламаємо плани окупантів.

Також Володимир Зеленський звернувся до учасників Копенгагенського демократичного саміту, де говорив, зокрема, і про відповідь Європейського Союзу, яку ми очікуємо щодо нашої заявки на кандидатство. Це буде відповідь ЄС не тільки Україні, а й своєму власному майбутньому – майбутньому європейського проекту.

“Я вдячний уряду Британії, керівництву Світового банку, уряду Канади за нові кроки у фінансовій підтримці України. Напередодні наша держава отримала 1,5 мільярда доларів США: мільярд – це Світовий Банк, ще 500 мільйонів – це Британія. Пряма бюджетна підтримка. Використаємо для оплати праці в бюджетному секторі”, - зазначив резидент, і додав, що Канада стала першою державою, яка спрямувала кошти на наш адміністративний рахунок в МВФ, це мільярд канадських доларів.

Президент розповів, що вже погоджено законопроект, який дасть змогу розмитнення авто через державний сервіс у «Дії». Процес розмитнення буде максимально прозорим, зручним і одразу прибере всі тіньові схеми, які були можливі в попередні роки в цій сфері.

Також уряд представив конкретні деталі нових державних програм, які мають забезпечити нові робочі місця й підтримку для бізнесу. Передусім це стосується безповоротних грантів для мікробізнесу та іншої спеціальної фінансової підтримки для малого й середнього підприємництва.

Вже традиційно ввечері 10 червня Зеленський підписав два укази про нагородження наших героїв. Загалом державними нагородами відзначені 242 учасники бойових дій, з них вісім – посмертно.

Нагадаємо, вчора до Києва з візитом прибув міністр оборони Великобританії Бен Воллес. Він зустрівся з главою держави Володимиром Зеленським.