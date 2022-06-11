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Російські окупанти вбили двох мирних мешканців Донеччини, – Кириленко

Ще 7 людей отримали поранення.

Російські окупанти вбили двох мирних мешканців Донеччини, – Кириленко
Фото: Донецька ОДА

За вчора, 10 червня, росіяни вбили ще двохмирних жителів Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Від рук росіян загинули двоє мирних жителів у Костянтинівці та Гірнику.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині.

“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, – повідомив очільник Донеччини.

Як раніше повідомлялось, 12 медиків загинули і ще 47 тяжко поранені від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

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