Російські окупанти вбили двох мирних мешканців Донеччини, – Кириленко

За вчора, 10 червня, росіяни вбили ще двохмирних жителів Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Від рук росіян загинули двоє мирних жителів у Костянтинівці та Гірнику.
Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині.
“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, – повідомив очільник Донеччини.
Як раніше повідомлялось, 12 медиків загинули і ще 47 тяжко поранені від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.