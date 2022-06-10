На війні загинув журналіст і офіцер Олексій “Рекрут” Чубашев

На війні з російськими окупантами загинув офіцер, військовослужбовець і військовий журналіст Олексій Чубашев.

Про це повідомляє “Новинарня” із посиланням на друзів та побратимів загиблого.

“Сьогодні в мене загинув друг. Олексій Чубашев, автор та ведучий найкрутішого медійного проекту для підтримки Збройних Сил України. Мега позитивний та професійний журналіст. Офіцер … Людина, яка вірила в свою справу і йшла завжди до поставленої цілі. Льоха, я тебе запамятаю назавжди як порядного усміхненого хлопа за чашкою кави в Маріїнському парку … ми звільнимо твою Батьківщину на Запоріжжі”, - написав Михайло Макарук, спікер міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm.

“…Ти був для мене не просто підлеглим. Чомусь завжди тобі приділялась більша увага. Бо я бачила в тобі потенціал. І ти його мав. Перше військове реаліті “РекрутUA”. Ніколи не забуду, як ти прийшов з цією ідеєю, ти горів нею. Першими були ССО, потім десанти, потім морпіхи. Ти багато зробив корисного для армії цими проектами. Ти жив армією. Ти професійно виріс із студії. І міг робити багато корисних речей на ТБ. Але 24 лютого ти обрав інший шлях. Замінив камеру на зброю і пішов воювати”, – написала журналістка Яна Холодна, яка раніше керувала радіостанцією “Армія FM”.

“Ти завжди тішився своїй роботі. Робив те, що любив, і любив те, що робив… Колись в Маріуполі під час твоєї чергової ротації до моїх морпіхів, ми говорили про Бога. Ти сказав тоді, окрім того, що Бог всесильний, він ще й всемогутній. Ти вірив в нього, знаю, що вірив. Я сподіваюсь, він підготував для тебе гарне і тепле місце. Дякую за все, козаче!”, – пригадує побратима Олександра Безсмертна.

За освітою Олексій Чубашев військовий журналіст.

У 2008 році вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна, в 2009 році брав участь у параді з нагоди Дня Незалежності. У 2010 році вступив на військову журналістику до Військового інституту Київського національного університету ім. Шевченка.

В 2015 році відбулась його перша ротація в АТО, того ж року почав служити у Центральній телерадіостудії Міноборони як автор і ведучий першого в Україні військово реаліті-шоу “Рекрут”.

У грудні 2019 року став в.о. керівника Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України (очільником радіостанції “Армія FM” та Військового ТБ), змінивши Яну Холодну.

28 лютого 2021 року в Олексія закінчився другий офіцерський контракт, він був звільнений в запас. Після звільнення із ЗСУ розвивав власні проєкти.

24 лютого 2022 року повернувся до лав ЗСУ.

В Олексія залишилась дружина, маленька донька і син, що народився в березні цього року.

Нагадаємо. від російських обстрілів загинув журналіст, військовий кореспондент Олександр Махов. Він багато років працював на каналах "Україна" та "Україна 24" і висвітлював події на передовій. У жовтні 2021 року він перейшов на канал "Дом". Після початку повномасштабної агресії Росії журналіст пішов на фронт.