В Маріуполі вже почалась холера, - мер Бойченко

В тимчасово окупованому росіянами Маріуполі почалися спалахи інфекційних захворювань.
Про це повідомив в інтерв’ю BBC мер Маріуполя Вадим Бойченко.
"По місту вже ходять холера, дизентерія та інші інфекційні захворювання, але [окупаційна влада] це приховує. Місто закрили на карантин. Звідти нікого не випускають і не впускають", - розповів Бойченко.
За його оцінками, зараз у Маріуполі можуть перебувати десятки хворих на холеру, і їх кількість стрімко зростатиме.
Бойченко зазначив, що холера поширюється дуже швидко, а маріупольська інфекційна лікарня зруйнована разом із усім обладнанням, лікарів убили.
На думку Бойченка, цей спалах інфекції може забрати тисячі життів. При цьому конкретних фактів про госпіталізацію з діагнозом "холера" немає, оскільки до лікарні немає доступу.
Бойченко також розповів, що вода у міських колодязях непридатна для пиття, а запасів привезеної не вистачає. Люди можуть стояти в чергах по воду кілька днів.
За словами мера Маріуполя, зараз вживаються заходи, щоб інфекція не поширювалася далі, в інші регіони України.
Нагадаємо, росіяни починають зачиняти Маріуполь на карантин. Є інформація, що у Ростові на Дону готуються окремі інфекційні відділення для російських військових.
Водночас керівник Одеської ОВА Максим Марченко спростував інформацію про начебто зафіксовані випадки холери в Кілії.