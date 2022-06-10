В Маріуполі вже почалась холера, - мер Бойченко

Також в місті почались захворювання на дизентерію та інші інфекційні захворювання.

В тимчасово окупованому росіянами Маріуполі почалися спалахи інфекційних захворювань.

Про це повідомив в інтерв’ю BBC мер Маріуполя Вадим Бойченко.

"По місту вже ходять холера, дизентерія та інші інфекційні захворювання, але [окупаційна влада] це приховує. Місто закрили на карантин. Звідти нікого не випускають і не впускають", - розповів Бойченко.

За його оцінками, зараз у Маріуполі можуть перебувати десятки хворих на холеру, і їх кількість стрімко зростатиме.

Бойченко зазначив, що холера поширюється дуже швидко, а маріупольська інфекційна лікарня зруйнована разом із усім обладнанням, лікарів убили.

На думку Бойченка, цей спалах інфекції може забрати тисячі життів. При цьому конкретних фактів про госпіталізацію з діагнозом "холера" немає, оскільки до лікарні немає доступу.

Бойченко також розповів, що вода у міських колодязях непридатна для пиття, а запасів привезеної не вистачає. Люди можуть стояти в чергах по воду кілька днів.

За словами мера Маріуполя, зараз вживаються заходи, щоб інфекція не поширювалася далі, в інші регіони України.

Нагадаємо, росіяни починають зачиняти Маріуполь на карантин. Є інформація, що у Ростові на Дону готуються окремі інфекційні відділення для російських військових.

Водночас керівник Одеської ОВА Максим Марченко спростував інформацію про начебто зафіксовані випадки холери в Кілії.