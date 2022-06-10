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Очільник Донеччини спростував фейк про заборону евакуації зі Слов'янська та Бахмута

"Ми евакуюємо всіх охочих, навіть під ворожими обстрілами. Евакуюємо постійно і безплатно".

Очільник Донеччини спростував фейк про заборону евакуації зі Слов'янська та Бахмута
Фото: Донецька ОДА

Керівник Донецької ОВА Павло Кириленко спростував фейк про заборону евакуації жителів зі Слов'янська та Бахмута при загостренні бойових дій.

Він повідомив, що таку інформацію поширюють у соцмережах і це - " відверта брехня, яка підспівує російській пропаганді".

"Донецька ОВА разом із місцевою владою, рятувальниками, поліцією та військовими здійснює евакуацію цивільних з найпершого дня повномасштабного вторгнення. Ми евакуюємо всіх охочих, навіть під ворожими обстрілами. Евакуюємо постійно і безплатно. При цьому важливо, щоб евакуація була своєчасною. Кожен виїзд під обстрілами — це загроза не тільки для тих, хто виїжджає, але й для тих, хто вивозить", - наголосив Кириленко.

Очільник Донеччини закликав жителів області не вірити "маячні із незрозумілих джерел", довіряти лише офіційним джерелам і якомога швидше евакуюватися. 

"Не чекайте, поки активні бойові дії дійдуть до вашого дому!", - наголосив Кириленко.

Нагадаємо, учора від рук росіян загинули двоє мирних жителів в Авдіївці та один - у Новоукраїнці Донецької області.

Раніше загарбники завдали артилерійського удару по Бахмуту.

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