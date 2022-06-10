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Ворожі війська вивозять в окупований Крим черешню із Мелітополя і хваляться низькими цінами

Колаборанти обговорюють можливість "постачання" і до інших регіонів РФ.

Ворожі війська вивозять в окупований Крим черешню із Мелітополя і хваляться низькими цінами
Фото: children.claw.ru

Колаборанти в Мелітополі заявили, що відновили постачання черешні до окупованого Криму і хваляться "обвалом цін" на неї.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на "Інтерфакс" .

"Зараз триває збирання врожаю черешні. Урожай вдався. Проведено переговори з кримським керівництвом, організовано безперешкодне постачання черешні до Криму... Наші колеги з мелітопольської торгово-промислової палати провели переговори з ринками Москви та Санкт-Петербурга, зараз готується можливість проходу на цю територію, оскільки черешня – ягода ніжна, є специфіка транспортування", - цитує російське інформагентство колаборанта Андрія Сігуту, який називає себе "головою ВДА".

Він також хвалиться, що постачання мелітопольської черешні до окупованого Криму знизили ціни на продукцію на ринках.

Також, за його словами, обговорюється можливість постачання черешні до інших регіонів Росії. Колаборант зазначає, що сади черешні займають у Мелітопольському районі близько 2 тисяч гектарів.

Нагадаємо, росіяни продовжують мародерство в окупованих ними українських містах. Зокрема, відомо, що з Маріуполя на окуповану територію Донеччини вивозять вцілілий транспорт, дитячі майданчики та медичну техніку, а з портів - метал та зерно.

Також раніше повідомлялося, що окупанти вивезли із Запорізької області 1200 тонн зерна.

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