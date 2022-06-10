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​Санкційний План групи Макфола-Єрмака виконано майже на половину

Статус виконаних кроків Плану групи Макфола-Єрмака сягнув 45% від запланованого.

​Санкційний План групи Макфола-Єрмака виконано майже на половину
Фото: ОПУ

Прогрес кроків, запропонованих Планом групи Макфола-Єрмака щодо Росії, сягнув 45% завдяки втіленню в 6 пакеті санкцій ЄС. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Рішенням ЄС заборонено імпорт офшорної нафти з Росії, що має скоротити споживання енергоресурсу агресора на 90% до кінця року. Відключено від SWIFT "Сбєрбанк" та ще два російських і білоруський банки. Введено заборону ЄС та Великої Британії на страхування суден, що перевозять нафту, а також індивідуальні санкції, які торкнулися оточення Путіна, включно з Аліною Кабаєвою. Крім того, були введені обмеження щодо яхт та літаків Путіна, заборонено експорт багатьох високотехнологічних товарів та обладнання для виробництва.

"Не зупиняємось на досягнутому – попереду багато роботи", – додав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Станом на 12 травня вдалося реалізувати понад третину плану дій, розробленого групою.

Нагадаємо, 2 червня посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти Росії.

20 квітня створена за ініціативою президента Володимира Зеленського міжнародна експертна група Єрмака-Макфола з питань санкцій щодо Росії опублікувала План дій щодо посилення санкційного тиску на РФ.

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