Небезпека ворожих ДРГ у Києві не зникла, – міська військова адміністрація

Після закінчення бойових дій біля Києва активність диверсантів зменшилась. Частково вони були знищені, частково – перейшли в нелегальне становище. Однак повʼязана з діяльністю диверсантів небезпека в столиці все ще лишається.
Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
Основні завданнями ДРГ:
- введення розвідки
- ліквідація керівного складу органів держуправління та військового керівництва
- проведення диверсій на обʼєктах критичної інфраструктури міста та районах розташування військових.
"Ворог підступний, жорстокий, хитрий та добре підготовлений. Ми повинні проявляти пильність. Наше прохання до громадян: при виявленні підозрілих осіб – телефонувати 102",– закликали в адміністрації.
Нагадаємо, 5 червня співробітники патрульної поліції Києва виявили чотирьох осіб які, ймовірно, співпрацюють із Росією. Одного затримали в Оболонському районі Києва, а ще трьох – у Дарницькому.