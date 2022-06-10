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Небезпека ворожих ДРГ у Києві не зникла, – міська військова адміністрація

Киян закликали пильнувати і телефонувати в поліцію в разі виявлення підозрілих осіб. 

Небезпека ворожих ДРГ у Києві не зникла, – міська військова адміністрація
Ілюстративне фото
Фото: Національна поліція України

Після закінчення бойових дій біля Києва активність диверсантів зменшилась. Частково вони були знищені, частково – перейшли в нелегальне становище. Однак повʼязана з діяльністю диверсантів небезпека в столиці все ще лишається.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.  

Основні завданнями ДРГ: 

  1. введення розвідки
  2. ліквідація керівного складу органів держуправління та військового керівництва
  3. проведення диверсій на обʼєктах критичної інфраструктури міста та районах розташування військових.

"Ворог підступний, жорстокий, хитрий та добре підготовлений. Ми повинні проявляти пильність. Наше прохання до громадян: при виявленні підозрілих осіб – телефонувати 102",– закликали в адміністрації. 

Нагадаємо, 5 червня співробітники патрульної поліції Києва виявили чотирьох осіб які, ймовірно, співпрацюють із Росією. Одного затримали в Оболонському районі Києва, а ще трьох – у Дарницькому.

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