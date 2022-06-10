​Окупанти обстріляли Харківщину: загинули двоє людей, п'ятнадцять – поранено

Учора ворог знову тероризував населення Харкова та області обстрілами з артилерії та РСЗВ.

Під удар потрапив Шевченківський район Харкова та Харківській, Чугуївський, Ізюмський та Богодухівський райони області.

Про це написав у Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Згідно з повідомленням, пошкоджені будинки, склади, об'єкти інфраструктури. Горіли хвойні ліси та лісосмуги. Протягом доби двоє мирних жителів загинули, п'ятнадцять – отримали поранення.

У селищі Печеніги госпіталізували шістьох людей, один загиблий. У селищі Мала Данилівка – двоє госпіталізованих. У Золочеві – пятеро та один загиблий. У Вишневому госпіталізувати одну людину. У селі Грушуваха потрапив до лікарні 12-річний хлопчик.

“На лінії зіткнення просування ворога не було. На Харківському напрямку окупанти зосередилися на обороні. На Ізюмщині військові РФ поповнюють запаси та перегруповує сили. Наші захисники продовжують завдавати окупантам відчутних втрат у живій силі і техніці”, – підсумував Синєгубов.

Нагадаємо, минулої доби на Харківщині рятувальники загасили 20 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.