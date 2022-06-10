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Із Запоріжжя дозволили виїзд приватних авто на тимчасово захоплені території

Сформована черга автомобілів на поточний день.

Із Запоріжжя дозволили виїзд приватних авто на тимчасово захоплені території
Ілюстративне фото
Фото: Запорізька ОВА

Із Запоріжжя заплановано виїзд приватного транспорту на тимчасово захоплені території.

Про це повідомляє в Telegram Запорізька ОВА.

"Сьогодні, 10 червня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру. Наразі сформована черга автівок на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд", – йдеться в повідомленні. 

Інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково.

Нагадаємо, через територію Запорізької області продовжується виїзд біженців з інших областей, але його обсяг зменшується. Найбільша кількість людей виїжджає з лівобережжя Херсонщини. 

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