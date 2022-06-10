Над містом Дніпро ППО збила ворожу ракету

Зранку 10 червня над Дніпром спрацювала система протиповітряної оборони: була збита ворожа ракета.

Про це написав у Telegram міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік.

"Тривала нічна тривога, але в Новомосковську без втрат. Над Дніпром працювала ППО, чекаємо на офіційну інформацію. Дякуємо ЗСУ", – написав він.

Також зазначається, що СБУ викрила групу молодиків з Дніпропетровщини, які організували схему продажу “гуманітарки” на 60 млн гривень – військового спорядження, оптичних прицілів, безпілотних літальних апаратів тощо. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, російська армія гатила по Дніпропетровській області вночі та вранці 10 червня. Обстрілів зазнали одразу три громади Криворізького району.