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Над містом Дніпро ППО збила ворожу ракету

Інформація уточнюється.

Над містом Дніпро ППО збила ворожу ракету
Уламки ракети на Дніпропетровщині. Ілюстративне фото
Фото: Валентин Резніченко

Зранку 10 червня над Дніпром спрацювала система протиповітряної оборони: була збита ворожа ракета.

Про це написав у Telegram міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік.

"Тривала нічна тривога, але в Новомосковську без втрат. Над Дніпром працювала ППО, чекаємо на офіційну інформацію. Дякуємо ЗСУ", – написав він.

Також зазначається, що СБУ викрила групу молодиків з Дніпропетровщини, які організували схему продажу “гуманітарки” на 60 млн гривень – військового спорядження, оптичних прицілів, безпілотних літальних апаратів тощо. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, російська армія гатила по Дніпропетровській області вночі та вранці 10 червня. Обстрілів зазнали одразу три громади Криворізького району.

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