Сєвєродонецьк тримається, але росіяни нищать все на своєму шляху, – Гайдай

Бої в Сєвєродонецьку й населених пунктах Гірської та Попаснянської громад тривають. Окупанти намагались штурмувати в напрямку Ниркового та Миколаївки, але ЗСУ завдали їм вогневого ураження.

Росіяни зазнали втрат і відійшли. Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у Телеграм-каналі.

На цьому напрямку від обстрілів ворога зруйновано ще девʼять будинків. На північно-західній околиці Тошківки оборонці відбили ворожий штурм.

Фото: Сергій Гайдай Луганська область

"Сєвєродонецьк тримається, однак росіяни нищать все на своєму шляху", – зазначив він.

Також зафіксовані руйнування 15 будинків в Оріховому, шістьох – у Врубівці, чотирьох – у Лисичанську, ще чотирьох – у Гірському. Серйозних руйнувань зазнало селище Синецький на околиці Сєвєродонецька.

За минулу добу відбито сім атак ворога, знищено десять танків, сім артилерійських систем, чотири бойові броньовані машини, три спеціальні броньовані автомобілі, чотири одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

"За вчора співробітниками національної поліції, рятувальниками та волонтерами евакуйовані 16 жителів Лисичанська, серед яких троє малолітніх дітей. Поліцейські протягом дня підвозили бажаючих до визначеного місця евакуації, звідки спеціальним транспортом їх було доправлено до Донецької області", – йдеться також у повідомленні.

Нагадаємо, очільник ОВА наголошував, що ЗСУ не збираються "здавати" Сєвєродонецьк. Навіть якщо військовим доведеться відійти на більш укріплені позиції, це не означатиме здачу міста.

За його словами, російська армія мала завдання взяти місто і трасу Лисичанськ-Бахмут до 10 червня, тож всі сили кинула на це.