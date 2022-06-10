Росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровщині та обстрілювали її протягом ночі

Російська армія гатила по Дніпропетровській області вночі та вранці 10 червня. Обстрілів зазнали одразу три громади Криворізького району.

В Зеленодольській ТГ є руйнування, осколкове поранення отримала 41-річна жінка. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Телеграм-каналі.

"У Широківській та Апостолівській – ніхто не постраждав. На ранок ракетний удар по Дніпровському району. Попередньо, без постраждалих. Але деталі з’ясовуємо", – зазначив він.

Пожежа в Дніпрі, що виникла вранці, з ворожою атакою не повʼязана. Займання сталося на одному з підприємств міста.

Нагадаємо, що Криворізський район останнім часом зазнає щоденних атак. За вчорашню ніч Зеленодольська громада, що неподалік тимчасово окупованої Херсонщини, пережила пʼять обстрілів.