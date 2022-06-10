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Росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровщині та обстрілювали її протягом ночі

Відомо про одну постраждалу. 

Росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровщині та обстрілювали її протягом ночі
Ілюстративне фото. Попередня обстріли Дніпропетровщини
Фото: Пресслужба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

Російська армія гатила по Дніпропетровській області вночі та вранці 10 червня. Обстрілів зазнали одразу три громади Криворізького району.

В Зеленодольській ТГ є руйнування, осколкове поранення отримала 41-річна жінка. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Телеграм-каналі. 

"У Широківській та Апостолівській – ніхто не постраждав. На ранок ракетний удар по Дніпровському району. Попередньо, без постраждалих. Але деталі з’ясовуємо", – зазначив він.

Пожежа в Дніпрі, що виникла вранці, з ворожою атакою не повʼязана. Займання сталося на одному з підприємств міста. 

Нагадаємо, що Криворізський район останнім часом зазнає щоденних атак. За вчорашню ніч Зеленодольська громада, що неподалік тимчасово окупованої Херсонщини, пережила пʼять обстрілів. 

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