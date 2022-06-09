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Уночі ворог пʼять разів обстрілював Дніпропетровщину

За даними голови ОВА, люди не постраждали. 

Уночі ворог пʼять разів обстрілював Дніпропетровщину
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Уночі 9 червня російські війська учергове обстріляли Дніпропетровську область. Окупанти пʼять разів вдарили по Зеленодольській громаді.

Про це в Телеграм-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

"У Великій Костромці є руйнування будинків. Люди не постраждали", – написав він. 

Минулий обстріл Дніпропетровщини відбувся вночі 7 червня. Тоді ворог бив по Зеленодольській громаді з "ураганів". У Великій Костромці поранило 46-річного чоловіка. 

Велика Костромка – це село, розташоване неподалік адміністративної межі з Херсонською областю, яка зараз тимчасово окупована російськими загарбниками. 

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