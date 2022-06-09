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У Чорному морі окупанти відпрацьовують "бойову стійкість"

Кораблі тримаються на безпечній відстані від українського узбережжя.

У Чорному морі окупанти відпрацьовують "бойову стійкість"
Фото: EPA/UPG

У Чорному морі угруповання різнорідних сил флоту окупантів відпрацьовує навчання з "бойової стійкості угруповання в умовах застосування проти нього протикорабельних ракет та авіації".

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

При цьому кораблі тримаються на безпечній відстані від українського узбережжя.

Відпрацьовується, зокрема, застосування сухопутних зенітно-ракетних комплексів “Тор-М2”, які окупанти встановили на корабельно-катерному складі.

При цьому три надводні та один підводний носій ракетного озброєння перебуває в готовності до нанесення ракетних ударів. “Отже, 28 “Калібрів” напоготові”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, раніше у Військово-морських силах ЗСУ заявили, що командування Чорноморського флоту Росії використовує цивільні кораблі для прикриття військових.

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