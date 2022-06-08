За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру восьми особам за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що у м. Куп’янськ 3 червня 2022 року міський голова, який з початку окупації міста підтримує та продовжує підтримувати російських військових, підписав протокол засідання про створення окупаційної адміністрації “тимчасова цивільна адміністрація Харківської області” та обрання її керівника”, - йдеться у повідомленні.

В прокуратурі зазначили, що за результатами проведення “засідання” проросійський орган очолив вже підозрюваний за фактами держзради та колаборційної діяльності ексзаступник начальника Дергачівського райуправління міліції.

Він надавав допомогу учасникам військових формувань РФ з пошуку проживаючих в смт Козача Лопань осіб, які брали участь в АТО/ООС, місцевих волонтерів та активістів, а також налагодив забезпечення російських військовослужбовців спецтехнікою для будівництва блокпостів.

Також він, перебуваючи в Козачій Лопані, добровільно обійняв посаду “глави адміністрації” на території, захопленій російськими військами.

Крім них, на заході були присутні ще 6 людей, які активно підтримували створення незаконного органу та підписали протокол засідання.

Одному з присутніх 4 травня також було повідомлено про підозру за фактами державної зради та колаборційної діяльності. Він проводить спільну з окупаційними військами РФ роботу з налагодження перепідключення комунальних комунікацій смт Козача Лопань до комунікаційних ліній РФ, а також організував і проводив серед місцевих мешканців видачу “гуманітарної допомоги” військовими РФ та налагодив висвітлення вказаних подій у федеральних російських ЗМІ.

Фото: Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Фото: Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Фото: Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Фото: Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Фото: Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Нагадаємо, за ініціативи ДБР порушено кримінальне провадження щодо народного депутата України Олексія Ковальова за колабораційну діяльність. Також ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом державної зради міського голови Святогірська, що на Донеччині.