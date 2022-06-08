На Київщині хочуть створити нове підприємство по переробці побутових відходів та сміття

Місце для підприємства поки не визначили.

Для вирішення проблеми сміття у Київській області найкращим було б створення спільного комунального підприємства між сусідніми громадами із залученням до проєкту Києва.

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

Він розповів, що влада Борисполя запропонувала для розміщення підприємства по переробці побутових відходів та сміття земельну ділянку площею 17 га із можливим додатковим використанням ще 20 га неподалік Об’їзної дороги.

Ця ділянка знаходиться на значній відстані від житлової забудови.

Нагадаємо, на початку травня комунальники закликали киян зминати чи спресовувати паперове, пластикове та інше паковання. Це спростить роботу перевізникам сміття, які в умовах воєнного стану продовжують працювати у штатному режимі, попри зменшення кількості працівників.