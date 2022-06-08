ЗСУ на південному напрямку завдали чотирьох ударів по скупченню окупантів
ЗСУ на південному напрямку завдали чотирьох ударів по скупченню окупантів
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Цвіт Чернігівщини. Частина третя. 30 кілометрів до кордону з окупантами
Цвіт Чернігівщини. Частина третя. 30 кілометрів до кордону з окупантами
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
Ворог надсилає українським військовим повідомлення з погрозами, - МВС
Ворог надсилає українським військовим повідомлення з погрозами, - МВС
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
ЗСУ подякували Франції за артилерійські установки Caesar
ЗСУ подякували Франції за артилерійські установки Caesar
Ворог розмістив дивізіон "Іскандер-М" біля адмінмежі з Херсонщиною і десятки танків у 35 км від Запоріжжя
Ворог розмістив дивізіон "Іскандер-М" біля адмінмежі з Херсонщиною і десятки танків у 35 км від Запоріжжя
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Київщині хочуть створити нове підприємство по переробці побутових відходів та сміття

Місце для підприємства поки не визначили.

На Київщині хочуть створити нове підприємство по переробці побутових відходів та сміття
Фото: Telegram/Андрющенко Time

Для вирішення проблеми сміття у Київській області найкращим було б створення спільного комунального підприємства між сусідніми громадами із залученням до проєкту Києва

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

Він розповів, що влада Борисполя запропонувала для розміщення підприємства по переробці  побутових відходів та сміття земельну ділянку площею 17 га  із можливим додатковим використанням ще 20 га неподалік Об’їзної дороги. 

Ця ділянка знаходиться на значній відстані від житлової забудови. 

https://lb.ua/tag/939_kiivska_oblast.html

Нагадаємо, на початку травня комунальники закликали киян зминати чи спресовувати паперове, пластикове та інше паковання. Це спростить роботу перевізникам сміття, які в умовах воєнного стану продовжують працювати у штатному режимі, попри зменшення кількості працівників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також