Сьогодні, 8 червня, в Ірпінській амбулаторії №4 встановили сонячні панелі автономного живлення Tesla.

Про це повідомила пресслужба Ірпінської міськради.

«Разом зі Starlink, амбулаторія має певну енергетичну та зв’язкову автономію, що немало важно в умовах війни. Дякую всім партнерам, що допомагають!»,- повідомив директор Ірпінської КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрій Левкіський.

Фото: Пресслужба Ірпінської міськради

Нагадаємо, у Бородянському центрі первинної медико-санітарної допомоги у Київській області встановили сонячні панелі потужністю 13,9 кВт та станції Tesla Powerwall.