В лікарні у Бородянці встановили сонячні панелі від Ілона Маска

У Бородянському центрі первинної медико-санітарної допомоги у Київській області встановили сонячні панелі потужністю 13,9 кВт та станції Tesla Powerwall.
Про це повідомила пресслужба Київської облвійськадміністрації (КОВА).
Нове обладнання дозволить медзакладу самостійно виробляти й накопичувати електроенергію незалежно від місцевої мережі.
Очікується, що сонячна станція здатна забезпечити лікарню електроенергією щонайменше на одну добу.
Нагадаємо, премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов 1 червня відкрили в понищеній російськими військами Бородянці модульне містечко.