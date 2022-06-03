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В лікарні у Бородянці встановили сонячні панелі від Ілона Маска

Енергонезалежні проєкти можуть з’явитись і в інших медустановах Київщини.

В лікарні у Бородянці встановили сонячні панелі від Ілона Маска
Фото: Михайло Федоров

У Бородянському центрі первинної медико-санітарної допомоги у Київській області встановили сонячні панелі потужністю 13,9 кВт та станції Tesla Powerwall. 

Про це повідомила пресслужба Київської облвійськадміністрації (КОВА). 

Нове обладнання дозволить медзакладу самостійно виробляти й накопичувати електроенергію незалежно від місцевої мережі.  

Очікується, що сонячна станція здатна забезпечити лікарню електроенергією щонайменше на одну добу.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов 1 червня відкрили в понищеній російськими військами Бородянці модульне містечко.

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