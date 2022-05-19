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Мільйон доларів виділила Україні ICANN для стабільної роботи української доменної системи, - Федоров

Від початку широкомасштабного російського вторгнення, наша доменна система зазнала масованих кібератак.

Мільйон доларів виділила Україні ICANN для стабільної роботи української доменної системи, - Федоров
Фото: Прес-служби Мінцифри

Інтернет-корпорація ICANN виділила Україні мільйон доларів на підтримку стабільного функціонування української доменної системи.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що від початку широкомасштабного вторгнення РФ доменна система України зазнала масованих кібератак. Тож для забезпечення її безперебійної роботи необхідні інвестиції в систему захисту.

"Її (доменної системи - Ред.) безперебійна робота — критично важлива складова роботи інтернету. Саме завдяки доменам ми звикли заходити на веб-сайти за допомогою зрозумілих адрес, наприклад google.com або apple.com", - наголосив Федоров.

Міністр сказав, що домовленість про виділення коштів вдалося досягти завдяки співпраці команди Мінцифри, правління ICANN, а також українських стейкхолдерів доменної індустрії.

"Ми продовжуємо підтримувати стабільну роботу інтернету в умовах збройної агресії. Дякую за взаємодію командам інтернет-провайдерів, адміністраторів та реєстраторів доменів", - додав Федоров.

Нагадаємо, у державних установах України посилюють кібербезпеку американськими Hideez і Yubico.

У липні 2020 року в DarkNet виявили дані з сайтів з доменами "gov.ua" та "ua". Витік даних стався з сервісу Cloudflare, який несе загрозу для безпеки державних та приватних ресурсів.

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