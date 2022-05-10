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Дія.City потрапила в шорт-лист премії Emerging Europe Awards 2022, - Федоров

Переможців визначать на Future of Emerging Europe Summit & Awards 2022, що відбудеться 23 червня у Брюсселі.

Дія.City потрапила в шорт-лист премії Emerging Europe Awards 2022, - Федоров
Фото: Прес-служби Мінцифри

Проєкт Дія.City потрапив у шорт-лист премії Emerging Europe Awards 2022.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, цією премією відзначають організації, проєкти, а також людей за досягнення у розвитку регіону.

"Дія.Сity  номінували у категорії Modern and Future-Proof Policy "за унікальний внесок у позиціонування України як потужного ІТ-хабу шляхом створення умов для розвитку компаній та залучення іноземних інвестиції". Переможців премії будуть визначати на Future of Emerging Europe Summit & Awards 2022, що відбудеться 23 червня у Брюсселі", - розповів Федоров.

Міністр закликав українців взяти участь у голосуванні і таким чином вплинути на результати.

нагадаємО, раніше в Мінцифри повідомили, що зросла кількість резидентів Дія.City. Серед них – компанія, що створює популярні застосунки для iPhone, iPad і Mac.

Міністерство цифрової трансформації планує перетворити "Дію" з державного підприємства на компанію, структура якої буде схожа на приватне акціонерне товариство. Ця стратегія передбачає вихід "Дії" на ІРО.

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