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"Дію" хочуть вивести на ІPO і перетворити на приватне акціонерне товариство

Мінцифри розраховує зробити це за кілька років.

"Дію" хочуть вивести на ІPO і перетворити на приватне акціонерне товариство
Фото: Олександр Ратушняк

Міністерство цифрової трансформації планує перетворити "Дію" з державного підприємства на компанію, структура якої буде схожа на приватне акціонерне товариство. Ця стратегія передбачає вихід "Дії" на ІРО.

Про це розповів в інтерв'ю виданню dev.ua заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

"У нас є така мета. Взагалі велика мета, якої ми хочемо досягти, вона, можливо звучить трохи фантастично, але ми хочемо, щоб Дія була трансформована з ДП в щось на зразок ПрАТ. І взагалі наша мета - вихід на IPO. Ви знаєте, що у нас віцепрем'єр дуже амбітний. У нього така мета є, і він терміни нам поставить дуже стислі. Зрозуміло, що буде дуже багато аудитів і внутрішніх модернізацій. Мріємо, що через два роки це здійсниться", - зазначив він.

Заступник міністра уточнив, що перший аудит відбудеться цього року.

"Перший аудит цього року точно почнемо. Ми впевнені, що велика частина акцій (50%+1 акція) повинна належати державі. Але хочемо створити міжнародний борд, щоб отримати незалежність і стійкість", - додав Вискуб.

Нагадаємо, в грудні минулого року віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в України хочуть купити мобільний додаток "Дія". За його словами, пропозиції про продаж надходять "постійно".

"Дія" - це онлайн-портал державних послуг та мобільний застосунок з електронними документами та даними про людину з реєстрів. Її було вперше презентовано у 2019 році й офіційно запущено у 2020 році.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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