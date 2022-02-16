Уряд підтримав індексацію пенсій для понад 10 мільйонів українців, – Шмигаль

З 1 березня встановлено доплату для пенсіонерів, які не підпадають під індексацію.

Кабінет міністрів України сьогодні схвалив індексацію пенсій та вжиття заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році.

Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, з 1 березня на 14% буде проіндексована пенсія для більш ніж 10 мільйонів українців.

“Уперше за новим принципом ми збільшуємо пенсії військовим. А також встановлюємо з 1 березня доплату для людей, які не підпадають під індексацію, оскільки пенсії їм були призначені протягом трьох останніх років. На 14% будуть проіндексовані доплати й українцям віком від 75 років”, – зазначив очільник уряду.

Крім того, за рішенням Уряду вже зараз будуть проіндексовані так звані соціальні пенсії, які мали зрости лише в грудні цього року у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

Як повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, з 1 березня 2022 року передбачено підвищити мінімальну пенсійну виплату для осіб, які мають страховий стаж 30/35 років (відповідно, для жінок і для чоловіків), та для осіб з інвалідністю І групи, до 2 300 грн. А для непрацюючих осіб із страховим стажем меншої тривалості – до 2 100 гривень.

Установлено мінімальний розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, які одержують державну соціальну допомогу, на рівні 2 100 гривень;

Збільшено допомогу на кожну дитину, яка виховується у багатодітній сім’ї, – до 2100 гривень.

Також з 1 березня збільшено на коефіцієнт 1,14:

показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, що враховується для обчислення пенсії, для перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";

розміри пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

розміри пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи;

розміри щомісячних компенсаційних виплат, встановлених особам, яким виповнилося 80 років і більше, та особам, яким виповнилося 75 років.

Нагадаємо, з 1 січня цього року перерахували пенсії чорнобильців з інвалідністю, підвищені виплати отримала 21 тисяч осіб.