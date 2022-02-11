​В Національній комісії зі стандартів державної мови заявили про "переворот"

На Facebook-сторінці Національної комісії зі стандартів державної мови з'явилася заява про спроби дестабілізації її роботи. У ній йдеться про те, що цей робочий тиждень для Комісії може стати останнім.

"Ми – представники Національної комісії зі стандартів державної мови (далі – Комісії), змушені повідомити про тривожні процеси, що відбуваються в Комісії і спрямовані на блокування іспитування на визначення рівня володіння державною мовою", - йдеться в повідомленні.

7 лютого п’ятеро членів Комісії – Володимир Мозгунов, Наталія Мазур, Данута Мазурик, Олександр Мирончук і Юлія Чернобров - висунули вимогу скликати позачергове засідання.

"Голова Комісії Орися Демська скликала засідання, та зважаючи на порушення регламенту, не змогла його розпочати. Голова запропонувала колегам підготувати засідання і розпочати його роботу після належної підготовки. "Усупереч усім чинним документам, що регулюють роботу Комісії, Заступник Голови Комісії Володимир Мозгунов перебрав на себе ініціативу і розпочав засідання. Голова Комісії та ще два члени Комісії відмовилися підтримати такі дії і вийшли з приміщення. Під час цього псевдо засідання Володимир Мозгунов зі згоди ще трьох членів Комісії – Мирончука Олександра, Мазур Наталії, Чернобров Юлії, що були присутні в Комісії та ще однієї колеги, яка підключилася до цієї зустрічі онлайн – членкині Комісії Мазурик Данути, нехтуючи процедурою та порушуючи законодавство України, спробував здійснити самовільне захоплення владних повноважень і призначив себе Головою Комісії, звільнивши Орисю Демську", - заявила на Facebook-сторінці Комісії.

Повідомляється, що перевищуючи повноваження, члени Комісії віддавали "завідомо неправомірні накази щодо вчинення реєстраційних дій, виготовлення рішень Комісії та інші доручення працівникам апарату Комісії".

"Апогеєм цієї провокації стало сьогоднішнє засідання Комісії, яке мало відбутися відповідно до графіка. Засідання було зірвано і 3 015 осіб не отримали свої сертифікати. Члени Комісії – фігуранти подій цього тижня – вже практикували подібні дії на засіданні від 18 січня, про що Голова Комісії інформувала Міністерство освіти і науки України та Кабінет Міністрів України", - йдеться у повідомленні.

Члени Комісії, які не підтримують нинішню ситуацію, звернулися до Кабінету Міністрів України з проханням провести службове розслідування, а також подали заяву до Генеральної прокуратури України, Державного бюро розслідувань, Національної поліції України. Вони закликали зупинити незаконні процеси в Комісії та посприяти "відновленню її нормальної роботи".

Як відомо, Нацкомісія зі стандартів державної мови створена вперше в історії України на виконання Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Її завдання - встановлювати стандарти української мови і методи пеервірки рівня володіння державною мовою, який необхідний для набуття громадянства чи зайняття визначених законами посад.

Нагадаємо, в люттому 2021 року в Нацкомісії зі стандартів державної мови повідомили, що для отримання українського громадянства претенденти мають знати мову на рівні В1.

У вересні 2021 року глава Нацкомісії Орися Демська повідомила, що в Україні проведуть перевірку транслітерації імен в закордонних паспортах.