До Дня Закоханих Dodo Socks організовує благодійну акцію на користь української армії

Мета – зібрати 500 тисяч гривень на потреби військових.

До Дня Закоханих український бренд шкарпеток і білизни Dodo Socks організовує благодійну ініціативу “Любітеся-поборете” на користь військових.

Про це йдеться у пресрелізі організаторів.

Акція відбудеться 12 та 13 лютого у фірмових крамницях бренду, а всі отримані кошти отримає фонд “Повернись живим”.

Ініціативу проведуть у Львові (Вірменська, 30 та Федорова 2) та в Києві (Антоновича 19/21).

Мета акції – зібрати 500 тисяч гривень на потреби української армії.

“На два дні консультантами у фірмових крамницях стануть впливовці Львова та Києва. Серед яких Катерина Кіт-Садова, Марта Кузій, Сашко Горонді, Майл Щур, Фоззі, Діма Малєєв, Максим Щербина, Сергій Майдуков та багато інших”, – зазначили організатори акції.

Нагадаємо, у січні 2022 року благодійний фонд “Повернись живим” зібрав понад 6 мільйонів гривень пожертв для української армії.