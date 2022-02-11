За підготовкою окупантів на окупованому Донбасі стежило вище керівництво ЗС Росії

Протягом тижня на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях російські окупаційні війська проводили планові заходи бойової підготовки.

Про це повідомили в Головному управління розвідки Міністерства оборони України.

Збройні формування РФ проводили заняття з вогневої підготовки та водіння машин з артилерійськими, танковими та мотострілецькими підрозділами.

Водночас проведення заходів бойової підготовки та перевірку навченості особового складу окупантів контролювали представники вищих органів військового управління Збройних сил Росії.

“Окремі підрозділи з’єднань і частин окупантів приводились у вищі ступені бойової готовності з метою перевірки”, – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 10 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Вчора політичні радники лідерів “нормандського формату” провели зустріч у Берліні, однак вони не змогли ухвалити спільний документ за підсумками переговорів.