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Поліція провела обшуки у справі про ДТП з кортежем Ярославського

Правоохоронці, зокрема, вилучають відео з камер спостереження.

Поліція провела обшуки у справі про ДТП з кортежем Ярославського
Фото: обшуки, ярославський, ДТП

Правоохоронці Харківщини провели обшуки в рамках розслідування смертельної ДТП за участю кортежу бізнесмена Олександра Ярославського

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"В ході досудового розслідування проводяться санкціоновані судом обшуки у готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена та адресою проживання особи, яка звернулась до поліції з інформацією про свою причетність до вказаної ДТП (водія, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що метою обшуку було вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження пошкодження автомобіля "Мерседес" та причетності інших осіб до скоєння ДТП.

Нагадаємо, інформацію про те, що кортеж Ярославського збив людину та поїхав, 10 лютого опублікувала "Українська правда". Медіа зазначило, що на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена. Поліція Харківщини повідомила, що викликатиме Ярославського на допит як можливого учасника смертельної ДТП. Сам бізнесмен повідомив, що не знав про аварію. "Я спав удома і вранці тільки дізнався про це", – сказав він.

Пізніше в компанії Ярославського DCH повідомили, що дійсно їх водій потрапив у ДТП. Він співпрацює зі слідством і очікує на оприлюднення запобіжного заходу. У компанії також повідомили, що сам Ярославський відлетів до Лондона для зустріч із сім'єю.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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