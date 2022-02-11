​Радники "нормандської четвірки" підтримали припинення вогню на Донбасі і підтвердили настрій на продовження переговорів

Зустріч на рівні міністрів закордонних справ нормандського формату поки не планується.

Політичні радники лідерів країн "нормандського формату" висловили прихильність режиму припинення вогню на Донбасі і підтвердили настрій на продовження переговорів.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак за підсумками перемовин, передає "Інтерфакс-Україна".

"Всі сторони підтвердили, що ми налаштовані продовжувати ці переговори, що це дуже важливо. І всі зацікавлені, щоб переговори в "нормандському форматі" відбувалися. Також усі були єдиними в тому, що необхідно розблокувати й активізувати роботу в Тристоронній контактній групі", - розповів Єрмак.

Також, за його словами, всі сторони висловили повну, незалежно від будь-яких умов, прихильність режиму припинення вогню на сході України.

При цьому в рамках цих переговорів не порушувалося питання щодо можливості майбутньої зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату.

"Але я можу сказати, що відбувається процес, і всі зацікавлені - і українська делегація, і наші партнери з Німеччини та Франції, і представники Росії кажуть, що необхідно підготувати та уможливити зустріч лідерів нормандського формату. Я не можу вам сказати конкретної дати", - сказав голова ОП.

Водночас, Єрмак висловив упевненість, що нова зустріч політрадників відбудеться незабаром.

Нагадаємо, вчора в Берліні відбулася зустріч радників лідерів "нормандської четвірки". Напередодні перемовин Єрмак заявив, що метою української сторони на переговорах буде розблокування роботи ТКГ для подальшого просування у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі. По закінченню зустрічі ніякого спільного документа ухвалено не було.

Минула зустріч очільників країн "нормандської четвірки" – Володимира Зеленського, Еммануеля Макрона, Ангели Меркель та Володимира Путіна – відбулася в грудні 2019 року. Відтоді російська сторона фактично блокує нові переговори в цьому форматі і вимагає від України прямих розмов з представниками підконтрольних їм терористичних "ДНР" і "ЛНР".