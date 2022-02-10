Правоохоронці викрили злочинну схему з розкрадання державних коштів під час закупівлі захисних костюмів для медперсоналу.

Працівники Нацполіції встановили, що Мінохорони здоров’я уклало договір на поставку біологічних костюмів для медиків за завищеною на 12 мільйонів гривень вартістю.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Викрили злочину "схему" слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"У ході слідства поліцейські встановили, що між Міністерством охорони здоров’я України та одним товариством було укладено договір на поставку біологічних костюмів на суму понад 34 млн грн. При цьому службовці достовірно знали, що вартість захисних костюмів була значно вище ринкової. Надалі на підставі завідомо підроблених документів щодо вартості цих костюмів на рахунки товариства було перераховано кошти з державного бюджету. Різниця надлишково перерахованих коштів сягає 12 млн. грн.", - йдеться в повідомленні Нацполіції.

10 лютого слідчі та оперативники спільно з працівниками Офісу Генерального прокурора провели санкціоновані обшуки у приміщеннях МОЗ та комерційної структури. Там вилучили документи та електронні носії інформації, які доводять "схему" розкрадання державних коштів.

Фото: Пресслужба Національної поліції

Фото: Пресслужба Національної поліції

Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у квітні 2020 року благодійний фонд "Пацієнти України" на своїй сторінці у Facebook повідомив, що знайшов захисні костюми вітчизняного виробника, у яких є необхідний МОЗ стандарт EN 14126:2003. Вони тоді коштували більш ніж удвічі дешевше, ніж костюми, придбані МОЗом у Китаї.