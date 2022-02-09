Злочинна група пропонувала послуги з лікування від наркотичної залежності, а тим часом примушувала утриманих працювати на будівельних об’єктах Харкова.

Правоохоронці Харківщини завершили досудове розслідування щодо організованої злочинної групи, яка під виглядом благодійної діяльності утримувала наркозалежних.

Про це повідомили в Нацполіції України.

"Злочинна група у складі 5 осіб, зловживаючи довірою громадян, за щомісячну винагороду пропонувала послуги по зціленню від наркозалежності. Замість цього члени угруповання систематично примушували наркозалежних працювати на будівельних об’єктах Харкова, – повідомляє пресслужба Нацполіції. – При цьому утримані особи позбавлялися засобів зв’язку, обмежувалися у спілкуванні з родичами та близькими. У разі непокори до наркозалежних осіб застосовувався фізичний вплив або моральний тиск".

Фото: Пресслужба Нацполіції України

Фото: Пресслужба Нацполіції України

Фото: Пресслужба Нацполіції України

Торік у серпні співробітники Управління міграційної поліції спільно зі слідчими та спецпризначенцями провели 10 обшуків у центрах з утримання та експлуатації людей та за місцями мешкання фігурантів.

Під час обшуків поліцейські вилучили 20 мобільних телефонів, чотири ноутбуки, кайданки, чорнові записи, бухгалтерську документацію, банківські та sim-картки.

Поліція встановила 12 потерпілих, яких утримували та піддавали трудовій експлуатації.

8 лютого поліція передала матеріали кримінальних проваджень до суду.

Правопорушникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 1 лютого столичні правоохоронці викрили організовану групу, що викрадала, залякувала людей і займалася вимаганнями.

У грудні 2021 року в Маріуполі під час багатоетапної спецоперації нейтралізували міжнародне кримінальне угрупування, яке викрадало людей на сході України. Потерпілих змушували займатися наркоторгівлею, а в разі відмови – катували і погрожували вбивством.