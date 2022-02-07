У Бюро також заявили, що нардеп не знаходився за кермом від Полтави до Борисполя.

Співробітники Державного бюро розслідувань вивчили матеріали з відеокамер, які фіксували пересування машини народного депутата Олександра Трухіна від Полтави до Києва в день аварії, у якій постраждали шестеро осіб.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Слідчі виявили, що на усіх камерах від Полтави до Борисполя за кермом Audi A8 знаходився чоловік в одязі червоного кольору. Зокрема, це зафіксувала й остання на той час робоча камера, розташована у центрі міста Бориспіль.

Сама ж ДТП сталася на ділянці дороги, де були демонтовані камери спостереження.

Фото: ДБР

"Тому було призначено низку експертиз, які б установили особу водія у момент ДТП. Наразі завершено чотири експертизи, остання – п’ята – триває. Після її завершення можна буде остаточно дати відповідь щодо особи водія", - пояснили в ДБР.

Наразі матеріали справи налічують понад п'ять томів.

У ДБР також заявили, що після початку розслідування зверталися офіційно до поліції, щоб їм надали усі матеріали, але "з невідомих причин ці матеріали надані не були".

"До Інтернет-видання «Українська правда» (яке оприлюднило відео з місця ДТП, - ред.) зроблено запит із проханням надати усі наявні матеріали дослідження та вказати джерела їх надходження. Також Бюро з’ясовує, чому це відео не було передано слідчим на відповідний запит до Міністерства внутрішніх справ", - заявили в Бюро.

Наразі співробітники ДБР опитали кілька свідків, у тому числі народного депутата та інших учасників ДТП.

Крім того, сьогодні слідчі повторно викликали на допит поліцейського, відео з боді-камери якого поширило інтернет-видання.

"Слідчі мають з’ясувати, серед іншого, чому він не повідомив на попередньому допиті у ДБР цю інформацію. Зауважимо, жодних намірів оголошувати підозру поліцейському слідчі не планують", - запевнили в Бюро.

Нагадаємо, Трухін потрапив у аварію 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі. Постраждали шестеро осіб, зокрема і двоє дітей та голова Комітету арбітрів Федерації футболу України. Низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що за кермом Audi, яка врізалася в Ford (той, своєю чергою, влетів у Daewoo), був Трухін, однак потім цю інформацію видалили.

Трухін продовжував бути членом партії, фракції та заступником голови бюджетного комітету.

2 лютого журналісти УП опублікували відео поліції на місці ДТП, на якому зафіксований натяк Трухіна на винагороду правоохоронцям, якщо він "тихенько піде в ліс". Після цього голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав нардепа добровільно вийти зі складу фракції, генпрокурорка Ірина Венедіктова зареєструвала кримінальне провадження, а голова партії СН Олена Шуляк розпорядилась виключити депутата з її складу.

Трухіна також хочуть виключити і з фракції, а в Раді планують провести позачергове засідання для заслуховування керівництва МВС, ДБР і Офісу генпрокурора щодо розслідування цієї справи та інших проваджень, у яких фігурують нардепи. За даними джерел LB.ua, засідання може відбутись 14 лютого після погоджувальної ради.