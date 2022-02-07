Російські найманці двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Упродовж минулої доби, 6 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників із автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців внаслідок дій ворога немає.

Станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголосили в штабі.

Нагадаємо, 5 лютого російсько-окупаційні війська на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. В результаті дій окупантів двоє українських військових отримали поранення. У неділю, 6 лютого, окупанти стріляли з гранатометів біля Водяного та Пісків.