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Російські найманці двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед військових немає.

Російські найманці двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Українські воїни на передовій
Фото: Міністерство оборони України

Упродовж минулої доби, 6 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників із автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців внаслідок дій ворога немає.

Станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголосили в штабі.

Нагадаємо, 5 лютого російсько-окупаційні війська на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. В результаті дій окупантів двоє українських військових отримали поранення. У неділю, 6 лютого, окупанти стріляли з гранатометів біля Водяного та Пісків.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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