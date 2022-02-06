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Міноборони оцінює ймовірність значної ескалації з боку Росії як низьку

"На даний момент усе відбувається у рамках наших оцінок".

Міноборони оцінює ймовірність значної ескалації з боку Росії як низьку
Фото: надано пресслужбою МОУ

Ймовірність значної ескалації станом на сьогодні продовжує оцінюватись як низька, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Міністр наголосив, що українська розвідка продовжує спостереження за активністю російських військ уздовж державного кордону України, на території Білорусі та на тимчасово окупованих територіях України — в ОРДЛО та Криму. Здійснюється інтенсивний обмін інформацією з міжнародними партнерами. 

Наразі усі події, які фіксуються, є очікуваними і відбуваються у рамках раніше оголошених прогнозів, зазначив голова Міноборони.

"На даний момент усе відбувається у рамках наших оцінок. [...] Обов’язок військових - прораховувати усі можливі сценарії, навіть найгірші, і робити усе належне для нейтралізації загроз. Це зараз і відбувається. Ймовірність значної ескалації станом на сьогодні продовжує оцінюватись як низька", - повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

З 10 по 20 лютого в Білорусі проходитимуть спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість". Російські військові та техніка почали зʼїжджатися туди ще в січні. 

Росіяни з білорусами, за словами Олександра Лукашенка, будуть відпрацьовувати протистояння "силам Заходу і України". Територія навчань – південь Білорусі, тобто поблизу з українським кордоном, а також захід Білорусі – біля Польщі і Литви, які є членами НАТО. Кількість військових, які будуть задіяни, поки не відома. 

У Державному департамені США заявляли, що "Росія може мати намір розміщення військ у Білорусі під виглядом спільних навчань, щоб, можливо, атакувати Україну з півночі".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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