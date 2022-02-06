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Українці вже витратили 2,5 млрд грн з "ковідних" виплат, - Шмигаль

Найпопулярнішими напрямами залишаються книжки і кіно.

Українці вже витратили 2,5 млрд грн з "ковідних" виплат, - Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що із поданих 8,1 млн заявок на отримання 1 тисячі гривень в межах програми єПідтримка вакциновані українці вже витратили 2,5 млрд грн.

Про це він зазначив у Facebook.

“Загалом українці подали вже 8,1 млн заявок на отримання 1000 грн. 2,5 млрд грн витрачено. Найпопулярнішими напрямами залишаються книжки (885 млн грн), кіно (568 млн грн) і залізничні квитки (284 млн грн). На ліки українці віком від 60 років витратили вже 179 млн грн”, - написав Шмигаль.

Він нагадав, що отримати 1000 грн в межах програми єПідтримка тепер можуть і повністю щеплені підлітки від 14 років. 

“Цього тижня уряд розширив ініціативу Президента. Крім того, витратити кошти можна ще й на освітні курси, спортивні товари, канцтовари, шкільне приладдя та друкарську продукцію”, - зауважив прем’єр-міністр.

Окрім того, додав Шмигаль, українці невдовзі зможуть отримати в межах програми додаткові 500 грн за бустерну дозу, а з 1 лютого відповідні ковід-сертифікати вже стали доступні в застосунку Дія.

Нагадаємо, що 24 січня 2022 року Зеленський заявив, що громадяни, які зробили третє, бустерне щеплення, отримають у якості заохочення ще по 500 гривень.

Також із 24 січня повністю вакциновані українці віком від 60 років зможуть витратити "ковідну тисячу" на ліки.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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